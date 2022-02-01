Зеленський про мінські угоди: ми несемо відповідальність за будь-які папери

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що українська сторона зобов'язана виконувати мінські угоди. Зокрема, тому, що несе відповідальність за будь-які підписані папери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.
"Я вже не пам'ятаю, хто підписав мінські угоди. Але я точно знаю, хто повинен їх виконувати. Ми відповідальні і несемо відповідальність за будь-які папери, документи або закони. Ми відповідально ставимося до домовленостей", - заявив Зеленський.
За його словами, у Росії та України є різночитання по окремих пунктах мінських угод.
"Ми по-різному ставимося до порядку виконання пунктів. Але ми дорослі хлопчики, ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, що захищає нашу державу в тому чи іншому вигляді", - додав Зеленський.
Нагадаємо, напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що виконання мінських угод в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України і їх треба переглянути.
А до цього глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна виконуватиме мінські домовленості виключно в українських інтересах.