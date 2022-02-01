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Зеленський про мінські угоди: ми несемо відповідальність за будь-які папери

Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що українська сторона зобов'язана виконувати мінські угоди. Зокрема, тому, що несе відповідальність за будь-які підписані папери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Я вже не пам'ятаю, хто підписав мінські угоди. Але я точно знаю, хто повинен їх виконувати. Ми відповідальні і несемо відповідальність за будь-які папери, документи або закони. Ми відповідально ставимося до домовленостей", - заявив Зеленський.

За його словами, у Росії та України є різночитання по окремих пунктах мінських угод.

"Ми по-різному ставимося до порядку виконання пунктів. Але ми дорослі хлопчики, ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, що захищає нашу державу в тому чи іншому вигляді", - додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що виконання мінських угод в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України і їх треба переглянути.

А до цього глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна виконуватиме мінські домовленості виключно в українських інтересах.

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Володимир ЗеленськийДонбасМінські угоди