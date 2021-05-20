Зеленский: минимальная зарплата до конца года вырастет до 6 500 гривен

На пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6 500 гривен. Он также напомнил, что два года назад она была в районе 4 000 гривен.

"Мы хотим построить страну, в которой нет бедности. Это как раз то направление, которое нам придется строить с нуля. Тем не менее, увеличение минимальной зарплаты с 5 000 до 6 000 гривен - это мы ввели. С 4 000, если быть справедливым, когда я стал президентом… До конца этого года (будет, - ред.) 6 500 тысяч гривен", - отметил Зеленский.

Напомним, повышение минимальной зарплаты до 6 500 гривен перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Соответствующая норма заложена в законе о государственном бюджете на 2021 год.

При этом Национальный банк Украины улучшил прогноз роста номинальной заработной платы украинцев. Прогноз на 2021 год улучшен до 17,8% по сравнению с 16,6%, которые НБУ ожидал в январе. Ожидается, что реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.

Также ранее появился график повышения пенсий.