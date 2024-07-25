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Зеленський міг попросити Орбана посприяти телефонній розмові з Трампом, - ЗМІ

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський нібито попросив угорського прем'єра допомогти в організації телефонної розмови з колишнім президентом США та нинішнім кандидатом на виборах Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VSquare.

За даними видання, під час візиту угорського прем’єр-міністра до Києва Зеленський міг попросити його посприяти телефонній розмові з Трампом.

Водночас, додає VSquare, зауважує, що немає прямих доказів, що саме Орбан відіграв тут вирішальну роль, адже налагодити контакт із Трампом Україні допомагають й інші посередники - зокрема експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда.

Однак анонімне джерело видання, яке безпосередньо обізнане з зустріччю Зеленського та Орбана, не заперечило що така ситуація дійсно могла статись. За даними джерела "можливо, таке було".

 

Нагадаємо, 20 липня Зеленський провів розмову з Трампом, який нині є кандидатом від Республіканської партії на майбутніх виборах глави держави у США.

Під час розмови політики обговорили підтримку України та навіть домовились про майбутню зустріч. Детальніше про розмову президента з Трампом, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що Трамп виступив з заявою після розмови з українським президентом.

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