ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський: ми знаходимося в дуже складному моменті, але зупинити Росію можна

Понеділок 29 січня 2024 09:12
UA EN RU
Зеленський: ми знаходимося в дуже складному моменті, але зупинити Росію можна Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі Україна знаходиться в дуже складному моменті, але Росію можна зупинити геополітично та фінансово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Відповідаючи на питання, що дає надію на те, що війна може завершитись у 2024 році, Володимир Зеленський закликав вірити в себе, народ, Україну, партнерів та мир. Він відзначив, що будь-яка війна все ж закінчується, втім, сьогодні наша країна знаходиться в дуже складному моменті.

"Я вважаю, що ми знаходимось в дуже складному моменті. Можна й геополітично, й фінансово зупинити Росію. Не допустити зруйнування України, знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни", - додав президент.

Коли завершиться війна

За словами Зеленського, поки що ніхто, навіть командири, не можуть дати відповіді на це питання.

"Коли вони кажуть, що війна на багато років вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - пояснив лідер країни.

Ще в листопаді 2023 року, порівнюючи війну із забігом на 100 метрів, за словами керівника Офісу президента Андрія Ярмака, наші Збройні сили подолали вже 70 метрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії