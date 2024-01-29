ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский: мы находимся в очень сложном моменте, но остановить Россию можно

Понедельник 29 января 2024 09:12
UA EN RU
Зеленский: мы находимся в очень сложном моменте, но остановить Россию можно Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина находится в очень сложном моменте, но Россию можно остановить геополитически и финансово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью немецкому телеканалу ARD.

Отвечая на вопрос, что дает надежду на то, что война может завершиться в 2024 году, Владимир Зеленский призвал верить в себя, народ, Украину, партнеров и мир. Он отметил, что любая война все же заканчивается, впрочем, сегодня наша страна находится в очень сложном моменте.

"Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить Россию. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третьей мировой войны", - добавил президент.

Когда завершится война

По словам Зеленского, пока никто, даже командиры, не могут дать ответ на этот вопрос.

"Когда они говорят, что война на многие годы они не знают. Это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности", - объяснил лидер страны.

Еще в ноябре 2023 года, сравнивая войну с забегом на 100 метров, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ярмака, наши Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России