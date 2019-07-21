Зеленский о местных выборах: "Не расслабляйтесь"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил не расслабляться, комментируя вероятность проведения местные выборы. Об этом он заявил во время выступления в штабе партии "Слуга народа".

"Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно… Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь", - заявил он.

Напомним, по данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы: "Слуга народа" - 43,9, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,5, "Европейская солидарность" - 8,9, "Батькивщина" - 7,6, "Голос" - 6,3.

Согласно данным экзит-пола ТСН, партия "Слуга народа" набирает 44,4% голосов.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что в Офисе Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления. Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что сейчас рассматриваются варианты проведения указанных выборов следующей осенью или раньше.

Кроме того, недавно Зеленский заявил, что решение о проведении досрочных местных выборов еще не принято. Президент подчеркнул, что понимает позицию как сторонников, так и противников этой идеи.