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У Зеленского допускают досрочные местные выборы

Новости » Выборы 2019    16.07.2019 - 04:55
У Зеленского допускают досрочные местные выборы
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Представитель президента в ВР Стефанчук заявил, что команда Зеленского стремится изменить систему власти

В Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что сейчас рассматриваются варианты проведения указанных выборов следующей осенью или раньше.

По словам представителя президента, в основе этого решения лежит желание перезагрузить всю систему отношений власть - человек.

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в системе власти, которая действует сейчас. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокислыми огурцами, он станет кислым огурцом", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что команда президента хочет изменить саму систему власти.

Напомним, согласно опросу Центра Разумкова, если бы досрочные парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, 5%-й барьер преодолели бы пять партий - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", "Европейская Солидарность" и ВО "Батькивщина".

 

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