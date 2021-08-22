Зеленский и Меркель обсудили "Северный поток-2": инициированы консультации с ЕС и Германией

"Важным вопросом была энергетическая безопасность - "Северный поток-2". Мы инициировали проведение констультации с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время", - заявил он.

Зеленский также заявил, что это политический проект, который несет угрозу для всей Европы.