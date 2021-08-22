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Зеленський і Меркель обговорили "Північний потік-2": ініційовано консультації з ЄС і Німеччиною

Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський сьогодні провели переговори. Вони обговорили "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Зеленського на спільному брифінгу з канцлером Німеччини.

"Важливим питанням була енергетична безпека - "Північний потік-2". Ми ініціювли проведення констультації з Європарламентом і урядом Німеччини найближчим часом", - заявив він.

Зеленський також заявив, що це політичний проект, який несе загрозу для всієї Європи.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.

Posted by Офіс Президента України on Sunday, August 22, 2021

Нагадаємо, у водах Данії завершили укладання труб "Північного потоку-2".

Раніше Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції по "Північному потоку-2".

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Володимир ЗеленськийАнгела МеркельПівнічний потік-2