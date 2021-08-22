Зеленський і Меркель обговорили "Північний потік-2": ініційовано консультації з ЄС і Німеччиною

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський сьогодні провели переговори. Вони обговорили "Північний потік-2".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Зеленського на спільному брифінгу з канцлером Німеччини.
"Важливим питанням була енергетична безпека - "Північний потік-2". Ми ініціювли проведення констультації з Європарламентом і урядом Німеччини найближчим часом", - заявив він.
Зеленський також заявив, що це політичний проект, який несе загрозу для всієї Європи.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.Posted by Офіс Президента України on Sunday, August 22, 2021