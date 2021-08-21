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Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2"

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Москва, Суббота 21 августа 2021 02:47
Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2" Фото: Анатолий Антонов, посол России в США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал санкции Вашингтона из-за ситуации с Алексеем Навальным и против "Северного потока-2". Он считает, что США продолжают идти на "подрыв отношений" и "не задумываются о последствиях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство РФ в Facebook.

По мнению господина Антонова, эти решения показывают, что у Вашингтона нет "воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты" на саммите в Женеве.

"Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией. Не задумывается о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями", - заявил Антонов.

Напомним, США обновили санкционный список в отношении участников "Северного потока-2". Под ограничения попали компании "Константа", "Нобилити" и суда снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".

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