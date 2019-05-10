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Меркель надеется, что Зеленский продолжит внешний курс Порошенко

Новости » Политика    10.05.2019 - 12:06
Меркель надеется, что Зеленский продолжит внешний курс Порошенко
Фото: Петр Порошенко и ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель и Порошенко провели телефонные переговоры

Немецкий канцлер Ангела Меркель надеется, что избранный президент Украины Владимир Зеленский продолжит внешний курс Петра Порошенко. Об этом она заявила в ходе телефонных переговоров с Порошенко, передает пресс-служба президента.

Сообщается, что в ходе телефонных переговоров Меркель и Порошенко обсудили рассмотрение Международным морским трибуналом вопросов освобождения украинских моряков, которых удерживают в России, а также дальнейшее давление на Москву для освобождения всех заложников. Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе, и Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России за паспортные указы.

"Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего по ЕС и развитию украинско-немецкого стратегического партнерства. Ангела Меркель заверила, что Украина будет оставаться в центре внимания политики ЕС и Германии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Меркель пригласила Зеленского посетить Германию.

Отметим, ранее также стало известно, что в Германии предложили новую стратегию по Донбассу.

 

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Новости Украины Владимир ЗеленскийПорошенко ПетрАнгела Меркель
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