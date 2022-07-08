Зеленський: мрія про вільну Європу не реалізується без України у складі ЄС

Європа не зможе стати по-справжньому мирною, вільною та стабільною без України у складі Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до парламенту Словенії.

"Ніхто зараз не скаже, скільки часу триватиме наш рух від кандидатства до повноправного членства, але всі ми насправді знаємо, що мрія про мирну, вільну та стабільну Європу не вдасться реалізувати без України у складі Європейського союзу. І це не просто слова, а ще один факт, який назавжди залишиться фактом", - наголосив він.

За його словами, саме тому Росія розпочала наступ на Європу саме з України.

"Східний кордон Європи тепер дорівнює східному кордону України. І одного дня я вірю, що вже скоро на нашому кордоні стоятимуть позначки території Європейського союзу", - додав президент.