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Зеленський: мрія про вільну Європу не реалізується без України у складі ЄС

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 17:11
Зеленський: мрія про вільну Європу не реалізується без України у складі ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Європа не зможе стати по-справжньому мирною, вільною та стабільною без України у складі Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до парламенту Словенії.

"Ніхто зараз не скаже, скільки часу триватиме наш рух від кандидатства до повноправного членства, але всі ми насправді знаємо, що мрія про мирну, вільну та стабільну Європу не вдасться реалізувати без України у складі Європейського союзу. І це не просто слова, а ще один факт, який назавжди залишиться фактом", - наголосив він.

За його словами, саме тому Росія розпочала наступ на Європу саме з України.

"Східний кордон Європи тепер дорівнює східному кордону України. І одного дня я вірю, що вже скоро на нашому кордоні стоятимуть позначки території Європейського союзу", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував створення дорожньої карти, яка відобразить покрокову інструкцію України для вступу до ЄС.

У Кабінеті міністрів вважають, що процес вступу може тривати до п'яти років.

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