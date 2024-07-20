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Зеленський мав розмову із Трампом

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський розмовляв із Дональдом Трампом, кандидатом від Республіканської партії на майбутніх виборах глави держави у США.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в Офісі президента.

Як розповіли в ОП виданню, Зеленський мав розмову з Дональдом Трампом.

При цьому деталі розмови поки що невідомі.

Що передувало

Раніше американське видання CNN писало, що 19 липня у екс-президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського була запланована телефонна розмова.

Також зазначалося, що даний дзвінок стане першою розмовою між ними з того часу, як Трамп залишив Білий дім.

Крім того, телефонна бесіда мала відбутися на тлі стурбованості в Європі щодо того, якою буде його політика щодо війни в Україні, якщо він переможе на виборах президента США у листопаді.

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Володимир ЗеленськийДональд Трамп