Зеленський мав розмову із Трампом

Як розповіли в ОП виданню, Зеленський мав розмову з Дональдом Трампом.

При цьому деталі розмови поки що невідомі.

Що передувало

Раніше американське видання CNN писало, що 19 липня у екс-президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського була запланована телефонна розмова.

Також зазначалося, що даний дзвінок стане першою розмовою між ними з того часу, як Трамп залишив Білий дім.

Крім того, телефонна бесіда мала відбутися на тлі стурбованості в Європі щодо того, якою буде його політика щодо війни в Україні, якщо він переможе на виборах президента США у листопаді.