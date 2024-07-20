Зеленский беседовал с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Дональдом Трампом, кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах главы государства в США.
Об этом сообщили источники в Офисе президента.
Как рассказали в ОП изданию, Зеленский беседовал с Дональдом Трампом.
При этом детали разговора пока неизвестны.
Ранее американское издание CNN писало, что 19 июля у экс-президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского был запланирован телефонный разговор.
Также отмечалось, что этот звонок станет первым разговором между ними с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.
Кроме того, телефонная беседа должна была состояться на фоне обеспокоенности в Европе о том, какой будет его политика по поводу войны в Украине, если он победит на выборах президента США, писало CNN.
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