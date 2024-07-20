RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский беседовал с Трампом

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Дональдом Трампом, кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах главы государства в США.

Об этом сообщили источники в Офисе президента.

Как рассказали в ОП изданию, Зеленский беседовал с Дональдом Трампом.

При этом детали разговора пока неизвестны.

Что предшествовало

Ранее американское издание CNN писало, что 19 июля у экс-президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского был запланирован телефонный разговор.

Также отмечалось, что этот звонок станет первым разговором между ними с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.

Кроме того, телефонная беседа должна была состояться на фоне обеспокоенности в Европе о том, какой будет его политика по поводу войны в Украине, если он победит на выборах президента США, писало CNN.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДональд Трамп