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Зеленский: в Мариуполе могут быть десятки тысяч погибших, разрушены 95% зданий

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 15 апреля 2022 06:19
Зеленский: в Мариуполе могут быть десятки тысяч погибших, разрушены 95% зданий Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В блокированном российскими войсками Мариуполе в результате вражеских обстрелов и бомбардировок разрушено 95% зданий. Из-за непрекращающихся атак оккупантов могли погибнуть десятки тысяч горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президент Владимира Зеленского в интервью BBC.

Глава государства отметил, что Мариуполь, который является стратегической целю руководителя Кремля Владимира Путина, уже разрушен из-за многонедельных российских артиллерийских обстрелов. Так, уцелело лишь около 5% из всех зданий в городе.

Зеленский считает, что количество жертв среди жителей Мариуполя в результате агрессии РФ может составлять десятки тысяч.

"У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших многие пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России - кого в лагеря, кого в другие города", - сказал президент.

Он добавил, что дальнейшая судьба таких мариупольцев неизвестна, как и не представляется возможным сейчас выяснить точное количество убитых оккупантами мирных жителей в городе.

Напомним, ранее глава Донецкой ОВА рассказал, что в Мариуполе в результате действия российских оккупантов погибли до 22 тысяч человек.

Также мы писали, что в ГУР Минобороны Украины зафиксировали в Мариуполе 13 мобильных крематориев российских оккупантов. Их используют для зачистки улиц от тел погибших мирных жителей.

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