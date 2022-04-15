Зеленский: в Мариуполе могут быть десятки тысяч погибших, разрушены 95% зданий
В блокированном российскими войсками Мариуполе в результате вражеских обстрелов и бомбардировок разрушено 95% зданий. Из-за непрекращающихся атак оккупантов могли погибнуть десятки тысяч горожан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президент Владимира Зеленского в интервью BBC.
Глава государства отметил, что Мариуполь, который является стратегической целю руководителя Кремля Владимира Путина, уже разрушен из-за многонедельных российских артиллерийских обстрелов. Так, уцелело лишь около 5% из всех зданий в городе.
Зеленский считает, что количество жертв среди жителей Мариуполя в результате агрессии РФ может составлять десятки тысяч.
"У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших многие пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России - кого в лагеря, кого в другие города", - сказал президент.
Он добавил, что дальнейшая судьба таких мариупольцев неизвестна, как и не представляется возможным сейчас выяснить точное количество убитых оккупантами мирных жителей в городе.
Напомним, ранее глава Донецкой ОВА рассказал, что в Мариуполе в результате действия российских оккупантов погибли до 22 тысяч человек.
Также мы писали, что в ГУР Минобороны Украины зафиксировали в Мариуполе 13 мобильных крематориев российских оккупантов. Их используют для зачистки улиц от тел погибших мирных жителей.
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