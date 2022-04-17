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Зеленский о Мариуполе: с каждым днем ситуация становится все более нестабильной

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в блокадном Мариуполе с каждым днем становиться все более нестабильной. При этом он добавил, что практически невозможно оценить количество жертв и разрушений, понесенных в результате штурма Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CNN.

"Ситуация в Мариуполе очень сложная. Ясно, что ситуация не улучшится. С каждым днем ситуация становится все более нестабильной", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что не доверяет российским военным и Кремлю относительно информации по Мариуполю.

"Я не доверяю российским военным и российскому руководству", - сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать территории на Донбассе ради окончания войны с Россией.

Президент также заявил, что Украина изменила отношение к соседним странам из-за полномасштабного вторжения России.

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Владимир ЗеленскийМариуполь