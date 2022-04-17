Зеленский о Мариуполе: с каждым днем ситуация становится все более нестабильной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в блокадном Мариуполе с каждым днем становиться все более нестабильной. При этом он добавил, что практически невозможно оценить количество жертв и разрушений, понесенных в результате штурма Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CNN .

"Ситуация в Мариуполе очень сложная. Ясно, что ситуация не улучшится. С каждым днем ситуация становится все более нестабильной", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что не доверяет российским военным и Кремлю относительно информации по Мариуполю.

"Я не доверяю российским военным и российскому руководству", - сказал он.