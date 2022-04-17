Зеленський про Маріуполь: з кожним днем ситуація стає все більш нестабільною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в блокадному Маріуполі з кожним днем ставати все більш нестабільною. При цьому він додав, що практично неможливо оцінити кількість жертв і руйнувань, понесених в результаті штурму Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CNN .

"Ситуація в Маріуполі дуже складна. Ясно, що ситуація не покращиться. З кожним днем ситуація стає все більш нестабільною", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що не довіряє російським військовим і Кремлю щодо інформації по Маріуполю.

"Я не довіряю російським військовим і російському керівництву", - сказав він.