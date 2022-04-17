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Зеленський про Маріуполь: з кожним днем ситуація стає все більш нестабільною

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в блокадному Маріуполі з кожним днем ставати все більш нестабільною. При цьому він додав, що практично неможливо оцінити кількість жертв і руйнувань, понесених в результаті штурму Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CNN.

"Ситуація в Маріуполі дуже складна. Ясно, що ситуація не покращиться. З кожним днем ситуація стає все більш нестабільною", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що не довіряє російським військовим і Кремлю щодо інформації по Маріуполю.

"Я не довіряю російським військовим і російському керівництву", - сказав він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не має наміру віддавати території на Донбасі заради закінчення війни з Росією.

Президент також заявив, що Україна змінила ставлення до сусідніх країн через повномасштабне вторгнення Росії.

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Володимир ЗеленськийМаріуполь