Зеленский, Макрон и Стармер провели переговоры перед саммитом
Президент Владимир Зеленский провел короткую встречу с главой британского правительства Киром Стармером и лидером Франции Эммануэлем Макроном накануне "коалиции желающих".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Встреча состоялась в Елисейском дворце перед началом более широких переговоров, которые состоятся позже, во время встречи "коалиции желающих".
Как напоминает Sky News, во встрече примут участие делегации и лидеры 31 страны. Заседание будут вести Макрон и Стармер.
Пока что другие подробности переговоров Зеленского, Макрона и Стармера не раскрываются.
"Коалиция желающих"
2 марта Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной, чтобы представить мирный план Соединенным Штатам Америки. По его словам, к этой работе также могут присоединиться еще одна или две страны.
15 марта глава британского правительства провел онлайн-встречу "коалиции желающих" из около 25 мировых лидеров, которые поддержали установление мира на территории Украины. Также во встрече принимал участие Зеленский.
Le Monde, в свою очередь, писало о том, что президент Украины посетит Францию 26 марта для подготовки саммита по вопросам безопасности.
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