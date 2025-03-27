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Зеленский, Макрон и Стармер провели переговоры перед саммитом

Четверг 27 марта 2025 11:53
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Зеленский, Макрон и Стармер провели переговоры перед саммитом Фото: Владимир Зеленский, президент Украины, Эммануэль Макрон, лидер Франции и Кир Стармер, премьер-министр Британии (Gettt Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел короткую встречу с главой британского правительства Киром Стармером и лидером Франции Эммануэлем Макроном накануне "коалиции желающих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Встреча состоялась в Елисейском дворце перед началом более широких переговоров, которые состоятся позже, во время встречи "коалиции желающих".

Как напоминает Sky News, во встрече примут участие делегации и лидеры 31 страны. Заседание будут вести Макрон и Стармер.

Пока что другие подробности переговоров Зеленского, Макрона и Стармера не раскрываются.

"Коалиция желающих"

2 марта Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной, чтобы представить мирный план Соединенным Штатам Америки. По его словам, к этой работе также могут присоединиться еще одна или две страны.

15 марта глава британского правительства провел онлайн-встречу "коалиции желающих" из около 25 мировых лидеров, которые поддержали установление мира на территории Украины. Также во встрече принимал участие Зеленский.

Le Monde, в свою очередь, писало о том, что президент Украины посетит Францию 26 марта для подготовки саммита по вопросам безопасности.

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Владимир Зеленский Франция Великобритания Эммануэль Макрон Кир Стармер
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