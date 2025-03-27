Зеленский, Макрон и Стармер провели переговоры перед саммитом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Встреча состоялась в Елисейском дворце перед началом более широких переговоров, которые состоятся позже, во время встречи "коалиции желающих".

Как напоминает Sky News, во встрече примут участие делегации и лидеры 31 страны. Заседание будут вести Макрон и Стармер.

Пока что другие подробности переговоров Зеленского, Макрона и Стармера не раскрываются.

"Коалиция желающих"

2 марта Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной, чтобы представить мирный план Соединенным Штатам Америки. По его словам, к этой работе также могут присоединиться еще одна или две страны.

15 марта глава британского правительства провел онлайн-встречу "коалиции желающих" из около 25 мировых лидеров, которые поддержали установление мира на территории Украины. Также во встрече принимал участие Зеленский.

Le Monde, в свою очередь, писало о том, что президент Украины посетит Францию 26 марта для подготовки саммита по вопросам безопасности.