Франция начала процедуру международного расследования катастрофы МАУ

Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Зеленский и Макрон провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе разговора Макрон сообщил, что Франция начала процедуру международного расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, передает пресс-служба Зеленского.

Зеленский поблагодарил Макрона за соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране.

"Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования", - отметил президент Украины.

Стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков сбитого самолета. Кроме того, Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Макрон сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о катастрофе украинского самолета вблизи Тегерана.

Отметим, сегодня генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".