Зеленський: маємо 14 неукомплектованих бригад, про контрнаступ говорити зарано

Наразі Україна має 14 неукомплектованих бригад. Контрнаступ розпочнеться тоді, коли Сили оборони отримають усю обіцяну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.
Як відзначив президент, наразі ситуація на фронті є проблемною, але не патовою. Її можна вирішити, якщо уся обіцяна допомога з боку союзників України надійде, але цього поки що не сталось.
"У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували та говорили. Пакети повинні приходити, але вони йдуть повільно", - додав він.
Зеленський відзначив, що Київ вдячний Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) за надання підтримки, втім Україна не може говорити про контрнаступальні дії тоді, коли уся допомога не прийшла. Сьогодні ж Сили оборони зосереджені на тому, щоб захистити території від ворога.
Відповідаючи на питання, чи відбудеться контрнаступ України у 2024 або ж 2025 році, президент заявив, що Сили оборони підуть в наступ тоді, коли отримають усю обіцяну допомогу з боку США та європейських союзників.
"Я не знаю (графік, - ред.), ніхто не знає. На жаль. І це найбільша трагедія цієї війни. Між рішенням і реальним фактом у нас на жаль дуже довго", - відзначив він.
Як пояснив президент, Росія користується тим, що Україна довго очікує на допомогу. Зокрема завдяки публічним заявам ворог проінформований про те, що Київ може готуватись до контрнаступу, або ж про те, в яку частину країни піде та, чи інша зброя. Це ускладнює можливість зробити для ворога "сюрприз".
"Складно говорити про людей. Солдати завжди кажуть, що їх недостатньо. Цивільні завжди кажуть, що вже в нас забагато людей в армії. Але станом на сьогодні ситуація значно краща, ніж була попередні три місяці. Номер один це обладнання", - відзначив президент.
Від початку повномасштабного вторгнення США є одними з головних союзників України у її боротьбі з російською агресією. Штати підтримують Київ не лише у гуманітарній та фінансовій сферах, але й у військовій. Як приклад, 7 червня, Вашингтон оголосив про пакет допомоги Україні на 225 млн доларів.
Зокрема вчора, 3 липня, Штати оголосили пакет, який містить дві суми - 150 млн доларів та 2,2 млрд доларів.
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