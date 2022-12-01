Коли настане перемога у війні, має визначати Зеленський, - посол США в Україні

Про це заявила посол США в Україні Бріджет Брінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ .

"Я на 100% впевнена, що Україна переможе, я не маю жодних сумнівів у цьому. Не просто Україна переможе - вона повинна перемогти", - зазначила Брінк.

За її словами, президент Зеленський як лідер України – це саме та людина, яка має визначати момент, коли настане перемога України і що вона означає.