RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда наступит победа в войне, должен определять Зеленский, - посол США в Украине

Фото: посол США в Украине Бриджет Бринк (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский, как лидер Украины, должен определять, когда наступит победа в войне, которую развязала Россия.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджет Бринк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Я на 100% уверена, что Украина победит, у меня нет никаких сомнений в этом. Не просто Украина победит - она должна победить", - отметила Бринк.

По ее словам, президент Зеленский как лидер Украины – это именно тот человек, который должен определять момент, когда наступит победа Украины и что она означает.

Ранее Шольц заявил, что победа России в войне против Украины пока выглядит маловероятной. РФ не должна добиться своих целей на поле боя.

Как сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак скептически относится к прогнозам об окончании войны в Украине весной. Он считает, что это вряд ли удастся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину