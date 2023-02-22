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Зеленський має намір приїхати на саміт НАТО у Вільнюсі, - посол

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський планує особисто бути присутнім на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні 2023 року.

Про це заявив посол України в Литві Петро Бешта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Це наш план", - сказав про візит Зеленського в інтерв'ю BNS, опублікованому в середу, 22 лютого.

Офіс президента Литви заявив, що у саміті у Вільнюсі 11-12 липня візьмуть участь більшість лідерів Атлантичного альянсу, зокрема президент США Джо Байден.

Зеленський здійснив лише дві закордонні поїздки з того часу, як Росія вторглася в Україну майже рік тому - одну до Вашингтона у грудні і ще одну до Лондона, Парижа та Брюсселя у лютому.

Нагадаємо, речник Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

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Володимир ЗеленськийНАТО