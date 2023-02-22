Зеленский намерен приехать на саммит НАТО в Вильнюсе, - посол

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично присутствовать на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года.

Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Это наш план", - сказал о визите Зеленского в интервью BNS, опубликованном в среду, 22 февраля.

Офис президента Литвы заявил, что в саммите в Вильнюсе 11-12 июля примут участие большинство лидеров Атлантического альянса, в том числе президент США Джо Байден.

Зеленский совершил всего две зарубежные поездки с тех пор, как Россия вторглась в Украину почти год назад - одну в Вашингтон в декабре и еще одну в Лондон, Париж и Брюссель в феврале.