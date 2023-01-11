Зеленський у Львові зустрівся з Дудою, - нардеп

"Зеленський зараз у Львові зустрічається з Дудою", - написав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня президент Володимир Зеленський приїхав до Львова. Свій візит він почав із вшанування пам'яті українських воїнів.

Згодом стало відомо, що глава держави провів координаційну нараду щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.

Було обговорено стан охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях.

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