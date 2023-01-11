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Зеленський у Львові зустрівся з Дудою, - нардеп

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Львів, Середа 11 січня 2023 14:37
Зеленський у Львові зустрівся з Дудою, - нардеп Фото: Анджей Дуда і Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Львові. Під час якого він зустрівся із польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

"Зеленський зараз у Львові зустрічається з Дудою", - написав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня президент Володимир Зеленський приїхав до Львова. Свій візит він почав із вшанування пам'яті українських воїнів.

Згодом стало відомо, що глава держави провів координаційну нараду щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.

Було обговорено стан охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях.

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