Зеленский во Львове встретился с Дудой, - нардеп

Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Львове. В ходе которого он встретился с польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

"Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой", - написал нардеп.

Напомним, сегодня, 11 января, президент Владимир Зеленский приехал во Львов. Свой визит он начал с почтения памяти украинских воинов.

Впоследствии стало известно, что глава государства провел координационное совещание по ситуации на границе с Беларусью.

Было обсуждено состояние охраны государственной границы, оперативная обстановка на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях.

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