Зеленський: Ялта - далеко не Європа. Чи є у світу стратегія її повернення, ми не знаємо

Президент України Володимир Зеленський розкритикував форум "Ялтинська європейська стратегія". Він зазначив, що не знає, чи є у світу стратегія повернення Ялти з російської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на форумі.

"Ялта - ще далеко не Європа, вона окупована. І чи є у світі стратегія, щоб це змінити та відновити повагу до міжнародного права ми не знаємо. Можливо, це хороша тема для наступного форуму", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що сім років форум під назвою "Ялтинська європейська стратегія" проходить у Києві.

Нагадаємо, на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні.

Згодом голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав саміт Кримської платформи потужним сигналом про те, що Крим залишається актуальною проблемою в міжнародному порядку денному.