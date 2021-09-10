ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський: Ялта - далеко не Європа. Чи є у світу стратегія її повернення, ми не знаємо

Новость на русском →
П'ятниця 10 вересня 2021 09:57
Зеленський: Ялта - далеко не Європа. Чи є у світу стратегія її повернення, ми не знаємо Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський розкритикував форум "Ялтинська європейська стратегія". Він зазначив, що не знає, чи є у світу стратегія повернення Ялти з російської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на форумі.

Президент наголосив, що сім років форум під назвою "Ялтинська європейська стратегія" проходить у Києві.

"Ялта - ще далеко не Європа, вона окупована. І чи є у світі стратегія, щоб це змінити та відновити повагу до міжнародного права ми не знаємо. Можливо, це хороша тема для наступного форуму", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні.

Згодом голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав саміт Кримської платформи потужним сигналом про те, що Крим залишається актуальною проблемою в міжнародному порядку денному.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Крим Ялта
NEWS
В Україні за добу 3 615 нових випадків коронавірусу
В Україні за добу 3 615 нових випадків коронавірусу
DAILY
Страх "чужого". Чи є в Україні проблема з расизмом і нетерпимістю
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Страх "чужого". Чи є в Україні проблема з расизмом і нетерпимістю