Зеленський у Лондоні представив Стармеру план перемоги України

План перемоги

Місяць тому президент Володимир Зеленський анонсував план перемоги України у війні. Цей план уже був представлений президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу під час візиту Зеленського до США.

Нещодавно президент Зеленський підтвердив, що план перемоги України не скасовує наміру провести саміт миру.

Однак через секретність документа почали поширюватися фейки. Зокрема, видання Bild оприлюднило інформацію про нібито готовність України до "заморозки" війни, що насправді не відповідає дійсності.

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