UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зеленський у Лондоні представив Стармеру план перемоги України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні презентував деталі Плану перемоги. Лідери домовилися працювати над його реалізацією спільно з союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови держави в Telegram.

Зеленський наголосив, що План перемоги спрямований на створення умов для завершення війни справедливим шляхом. Він також подякував Великій Британії за постійну оборонну підтримку, зокрема постачання далекобійної зброї для України.

План перемоги

Місяць тому президент Володимир Зеленський анонсував план перемоги України у війні. Цей план уже був представлений президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу під час візиту Зеленського до США.

Нещодавно президент Зеленський підтвердив, що план перемоги України не скасовує наміру провести саміт миру.

Однак через секретність документа почали поширюватися фейки. Зокрема, видання Bild оприлюднило інформацію про нібито готовність України до "заморозки" війни, що насправді не відповідає дійсності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні