Зеленский в Лондоне представил Стармеру план победы Украины

План победы

Месяц тому назад президент Владимир Зеленский анонсировал план победы Украины в войне. Этот план уже был представлен президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Гаррис и Дональду Трампу во время визита Зеленского в США.

Недавно президент Зеленский подтвердил, что план победы Украины не упраздняет намерения провести саммит мира.

Однако из-за секретности документа начали распространяться фейки. В частности, издание Bild обнародовало информацию о якобы готовности Украины к "заморозке" войны, что на самом деле не соответствует действительности.

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