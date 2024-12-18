Зеленський про ліцензії на виробництво Patriot: ніхто не відмовляв, але нічого й не дали

Глава української держави наголосив, що війна - це "бій зброї, бій інтелекту, бій технологій". Тому західні партнери мають допомагати Україні шляхом надання ліцензій на виробництво зброї.

"Скільки разів я говорив, чесно вам скажу, зі США, я дуже просив: "Дайте нам ліцензії на виробництво Patriot". І начебто ніхто не проти. Ніхто жодного разу мені не сказав: "Ні, ми вам не дамо". Але досі ми нічого не отримали", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна неодноразово пояснювала партнерам, що для сильного українського війська необхідно зробити так, щоб військові не турбувалися про безпеку їхніх сімей у тилу. Солдати мають думати про фронт і ворога, а в тилу все має бути захищене сучасними системами ППО.

Зеленський уточнив, що він неодноразово просив країни Заходу допомогти закрити небо, але в України досі немає необхідної кількості батарей для цього. Партнери пояснили це тим, що в них не вистачає сил виробляти настільки багато систем, оскільки є багато країн у світі, яким вони потрібні.

"І тоді я дуже просив: "Віддайте нам ліцензії, ми будемо виробляти системи ППО та іншу зброю. І віддайте нам заморожені російські активи. Ми будемо брати ці гроші і виробляти зброю". Поки є те, що є", - розповів глава держави.