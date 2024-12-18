Зеленський про ліцензії на виробництво Patriot: ніхто не відмовляв, але нічого й не дали

Україна просила США дати ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. Американці не відмовилися, але нічого й не дали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Le Parisien.
Глава української держави наголосив, що війна - це "бій зброї, бій інтелекту, бій технологій". Тому західні партнери мають допомагати Україні шляхом надання ліцензій на виробництво зброї.
"Скільки разів я говорив, чесно вам скажу, зі США, я дуже просив: "Дайте нам ліцензії на виробництво Patriot". І начебто ніхто не проти. Ніхто жодного разу мені не сказав: "Ні, ми вам не дамо". Але досі ми нічого не отримали", - зазначив Зеленський.
За його словами, Україна неодноразово пояснювала партнерам, що для сильного українського війська необхідно зробити так, щоб військові не турбувалися про безпеку їхніх сімей у тилу. Солдати мають думати про фронт і ворога, а в тилу все має бути захищене сучасними системами ППО.
Зеленський уточнив, що він неодноразово просив країни Заходу допомогти закрити небо, але в України досі немає необхідної кількості батарей для цього. Партнери пояснили це тим, що в них не вистачає сил виробляти настільки багато систем, оскільки є багато країн у світі, яким вони потрібні.
"І тоді я дуже просив: "Віддайте нам ліцензії, ми будемо виробляти системи ППО та іншу зброю. І віддайте нам заморожені російські активи. Ми будемо брати ці гроші і виробляти зброю". Поки є те, що є", - розповів глава держави.
Нагадаємо, системи Patriot є однією з головних потреб українських захисників, оскільки вони можуть збивати не тільки крилаті ракети, а й балістичні.
Президент України Володимир Зеленський наголошував, що для захисту неба країні потрібно ще 12-15 систем Patriot або аналогічних.
На думку глави української держави, партнери можуть забезпечити таку кількість систем ППО для України, але все залежить від політичної волі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.