Зеленский о лицензиях на производство Patriot: никто не отказывал, но ничего и не дали

Глава украинского государства подчеркнул, что война - это “бой оружия, бой интеллекта, бой технологий”. Поэтому западные партнеры должны помогать Украине путем предоставления лицензий на производство оружия.

"Сколько раз я говорил, честно вам скажу, с США, я очень просил: "Дайте нам лицензии на производство Patriot". И вроде бы никто не против. Никто ни разу мне не сказал: "Нет, мы вам не дадим". Но до сих пор мы ничего не получили", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина неоднократно объясняла партнерам, что для сильного украинского войска необходимо сделать так, чтобы военные не беспокоились о безопасности их семей в тылу. Солдаты должны думать о фронте и враге, а в тылу все должно быть защищено современными системами ПВО.

Зеленский уточнил, что он неоднократно просил страны Запада помочь закрыть небо, но у Украины до сих пор нет необходимого количества батарей для этого. Партнеры объяснили это тем, что у них не хватает сил производить настолько много систем, поскольку есть много стран в мире, которым они нужны.

"И тогда я очень просил: "Отдайте нам лицензии, мы будем производить системы ПВО и другое оружие. И отдайте нам замороженные российские активы. Мы будем брать эти деньги и производить оружие". Пока есть то, что есть", - рассказал глава государства.