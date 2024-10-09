Зеленський: у листопаді буде готовий документ з умовами для справедливого завершення війни
Україна готує документ, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією. Роботу над ним завершать у листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".
"З липня ми працюємо над пунктами формули миру. І до листопада буде готовий документ, в якому буде викладено докладні умови справедливого закінчення війни. Також ми готуємо другий саміт миру", - розповів Зеленський.
За його словами, зараз постає питання, як змусити Росію встановити мир з Україною та як змусити відповідальних за війну людей виконувати умови формули миру.
"Для цього ми розробили план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього саміту миру. Цей план позбавить Росію можливості погрожувати Європі. Цей план уже був представлений у США, тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей", - наголосив глава держави.
Що передувало
Нагадаємо, Україна до другого саміту миру готує мирний план, який вона планує представити Росії. Такий документ буде ґрунтуватися на реалізації кожного з десяти пунктів формули миру.
Шляхи реалізації пунктів формули миру Україна погоджує із партнерами на відповідних тематичних конференціях.
Станом на сьогодні відомо, що всього пройшло три такі конференції.
Водночас, Київ підготував план перемоги. За словами Зеленського, такий план має змусити Росію до дипломатичного завершення війни. Його реалізація посилить позицію України.
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