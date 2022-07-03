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Зеленский о Лисичанске: не можем сказать, что он под контролем России

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Ситуация с боями за Лисичанск сложная, украинская сторона пока не может сказать, что город полностью под контролем России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, за город продолжаются ожесточенные бои, и у украинский войск там нет преимущества.

"Сказать окончательно, что Лисичанск под контролем РФ мы не можем", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что делается все для того, чтобы ускорить поставки оружия и нарастить давление на противника на Лисичанском направлении.

"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована, они понятны. Но вы должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация", - добавил он, уточнив, что неоднократно были случаи, когда в течение одного дня населенные пункты переходили из рук в руки.

Напомним, сегодня российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о якобы полном контролем России над Лисичанском, а оккупационные силы в так называемой "Луганской народной республики" уже объявили о захвате всей области.

Тем временем украинская сторона отрицает потерю Лисичанска, но отмечает, что противник бросил на него все силы.

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Владимир ЗеленскийЛисичанск