Зеленский о Лисичанске: не можем сказать, что он под контролем России

Ситуация с боями за Лисичанск сложная, украинская сторона пока не может сказать, что город полностью под контролем России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Как заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, за город продолжаются ожесточенные бои, и у украинский войск там нет преимущества.
"Сказать окончательно, что Лисичанск под контролем РФ мы не можем", - отметил он.
При этом он подчеркнул, что делается все для того, чтобы ускорить поставки оружия и нарастить давление на противника на Лисичанском направлении.
"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована, они понятны. Но вы должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация", - добавил он, уточнив, что неоднократно были случаи, когда в течение одного дня населенные пункты переходили из рук в руки.
Напомним, сегодня российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о якобы полном контролем России над Лисичанском, а оккупационные силы в так называемой "Луганской народной республики" уже объявили о захвате всей области.
Тем временем украинская сторона отрицает потерю Лисичанска, но отмечает, что противник бросил на него все силы.
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