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Российские войска закрепляются в районе Лисичанска, - глава ОВА

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Лисичанск, Воскресенье 03 июля 2022 08:24
Российские войска закрепляются в районе Лисичанска, - глава ОВА Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты закрепляются в районе Лисичанска. Город в огне, враг бросил на него все свои силы и атакует с непонятно жестокой тактикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Он сравнил, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены дотла.

"Много и россиян, и оружия, что они применяют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами. Несут потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке, и продолжают уничтожать населенные пункты", - пишет Гайдай.

По его словам, также в минувшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина, а также еще одного торгового центра.

"Раненая женщина госпитализирована в больницу Днепропетровщины. Также от обстрелов российской армией пострадали Золотаревка и Белогоровка. Вблизи последней отражено вражеское наступление", - добавил Гайдай.

Напомним, что по данным утреннего Генштаба, россияне пытаются закрепиться в Лисичанске.

Добавим, что российские войска сосредоточили силы на захвате Лисичанска, потому, как ранее отметил Гайдай, это последний неоккупированный город в Луганской области.

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