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Зеленський про Лисичанськ: не можемо сказати, що він під контролем Росії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Ситуація з боями за Лисичанськ складна, українська сторона поки не може сказати, що місто повністю під контролем Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський, за місто тривають запеклі бої, і в українських військ там немає переваги.

"Сказати остаточно, що Лисичанськ під контролем РФ ми не можемо", - зазначив він.

При цьому він підкреслив, що робиться все для того, щоб прискорити поставки зброї і наростити тиск на противника на Лисичанському напрямку.

"Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована, вони зрозумілі. Але ви повинні розуміти, що щодня може змінюватися ситуація", - додав він, уточнивши, що неодноразово були випадки, коли протягом одного дня населені пункти переходили з рук в руки.

Нагадаємо, сьогодні російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про нібито повному контролем Росії над Лисичанськом, а окупаційні сили у так званій "Луганській народної республіки" вже оголосили про захоплення всієї області.

Тим часом українська сторона заперечує втрату Лисичанська, але зазначає, що противник кинув на нього всі сили.

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Володимир ЗеленськийЛисичанськ