Зеленский планирует лично выступить в Стэндфордском университете в конце мая, - Ермак
Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить в Стэнфордском университете в конце мая. Международные гарантии безопасности поездки Украине предоставят Соединенные Штаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Он также отметил, что провел очередной разговор с директором Института международных исследований Фримана-Спогли Майклом Макфолом, который координирует международных экспертов в вопросе наложения на РФ новых санкций.
Основное внимание сейчас - это санкции в отношении руководства России и приближенных к власти российских олигархов. Недавно группа Макфола-Ермака представила Дорожную карту по энергетическим санкциям против России.
Напомним, что Зеленский призвал вводить превентивные санкции за угрозы РФ о ядерном оружии. Президент Украины убежден, что даже публичное упоминание о возможном применении ядерного оружия со стороны руководства ядерной державы должно быть основанием для ограничительных мер.
Также ранее сообщалось, что Еврокомиссия стремится признать обход санкций против РФ преступлением. Такой шаг должен помочь странам-членам объединения конфисковать замороженные активы РФ.
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