Зеленський планує особисто виступити у Стендфордському університеті наприкінці травня, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський планує виступити в Стенфордському університеті наприкінці травня. Міжнародні гарантії безпеки поїздки Україні нададуть Сполучені Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови офісу президента України Андрія Єрмака.

Він також зазначив, що провів чергову розмову з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майклом Макфолом, який координує міжнародних експертів у питанні накладення на РФ нових санкцій. Основна увага зараз - це санкції щодо керівництва Росії й наближених до влади російських олігархів. Нещодавно група Макфола-Єрмака представила Дорожню карту з енергетичних санкцій проти Росії.