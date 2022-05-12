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Зеленський планує особисто виступити у Стендфордському університеті наприкінці травня, - Єрмак

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Київ, Четвер 12 травня 2022 02:57
Зеленський планує особисто виступити у Стендфордському університеті наприкінці травня, - Єрмак Андрій Єрмак (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський планує виступити в Стенфордському університеті наприкінці травня. Міжнародні гарантії безпеки поїздки Україні нададуть Сполучені Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови офісу президента України Андрія Єрмака.

Він також зазначив, що провів чергову розмову з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майклом Макфолом, який координує міжнародних експертів у питанні накладення на РФ нових санкцій.

Основна увага зараз - це санкції щодо керівництва Росії й наближених до влади російських олігархів. Нещодавно група Макфола-Єрмака представила Дорожню карту з енергетичних санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що Зеленський закликав вводити превентивні санкції за погрози РФ про ядерну зброю. Президент України переконаний, що навіть публічна згадка про можливе застосування ядерної зброї з боку керівництва ядерної держави має бути підставою для обмежувальних заходів.

Також раніше повідомлялося, що Єврокомісія прагне визнати обхід санкцій проти РФ злочином. Такий крок має допомогти країнам-членам об'єднання конфіскувати заморожені активи РФ.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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