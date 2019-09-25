Зеленский и Лавров провели короткие переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский министр иностранных дел России Сергей Лавров провели короткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН. Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщается, они встретились на приеме в честь глав делегаций, который был организован от имени президента США Дональда Трампа. Разговор, по данным росСМИ, был "вполне деловой". Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Отметим, что Офис украинского президента еще не комментировал информацию о встрече Зеленского с Лавровым.

Напомним, что сегодня Зеленский намерен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщалось, представители администрации американского президента уже пытались помешать ему встретиться с украинским президентом. В администрации опасались, что Трамп использует такие возможности, как возможность заставить Зеленского получить информацию о Джо Байдене.

Добавим, что госсекретарь США Майк Помпео 24 сентября получил разрешение на обнародование стенограммы. До тех пор США не могли публиковать расшифровку, поскольку в разговоре также конфиденциальная информация.