Зеленський: Лавров надсилає США "творчі" фейки про удари по енергетиці РФ

Президент Зеленський заявив, що Росія сама ініціює певні пропозиції щодо питань енергетики, а потім сама ж їх порушує. За його словами, це відбувається багаторазово, і хоча точну кількість таких випадків складно назвати, ключовим є те, що українська сторона щоразу фіксує порушення.

Він зазначив, що наразі доручив Службі зовнішньої розвідки та урядовцям передавати всю детальну інформацію про такі дії РФ партнерам у США. Зеленський також повідомив, що українська сторона бачила документ, який Росія надіслала Сполученим Штатам.

"Творчі" звіти РФ для США

"Їм міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відправляв, що ми били по їх енергетиці. Що не відповідає дійсності, хоча вони щось там розписують, вигадують. Ну вони творчі такі. В цьому сенсі. Ось і все. Я не вважаю, що... Дивіться, яка ситуація. Вони зменшили удари по енергетиці, факт", - заявив Зеленський.

Натомість він наголосив, що кількість ударів Росія не зменшила. І саме в цьому, за його даними, була стратегія.

Росіяни не зменшили кількість ударів по Україні

Зеленський наголосив, що Росія свідомо зменшила кількість ударів саме по енергетичній інфраструктурі, аби створити враження нібито зменшення загального рівня атак. Водночас, за його словами, щодня використовується така сама кількість дронів і ракет, зокрема й балістичних, які тепер спрямовуються на інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Президент підкреслив, що загальна інтенсивність ударів упродовж місяця не зменшилася.

"Менше ударів по Україні не було упродовж цього місяця. Ось що я хотів сказати. І цю статистику ми чітко фіксуємо, що випускають ту саму кількість. Які це ceasefire? Ну, це знов така брехня. Кількість людей, поранених наших цивільних, кількість людей наших загиблих менша або більша? Це статистика", - підкреслив глава держави.

Зеленський зазначив, що коли мова заходить про підтримку припинення вогню (ceasefire), важливо розуміти контекст. За його словами, зараз не йдеться про бойові дії на фронті, адже військові виконують свою роботу.

Проте режим припинення вогню має стосуватися насамперед цивільної інфраструктури - не має значення, чи це об'єкти енергетики чи інші. Якщо обстріли тривають і серед мирного населення зростає кількість поранених і загиблих, то говорити про реальне припинення вогню, на його думку, немає підстав.

"Але якщо при цьому при ударах кількість вбитих і поранених більше, то яке це припинення вогню? Хотів би сказати на їхній мові, треба перестати брехати, скажу українською. Режим припинення брехні їм потрібен", - підсумував Зеленський.