Зеленский: Лавров присылает США "творческие" фейки об ударах по энергетике РФ

Президент Зеленский заявил, что Россия сама инициирует определенные предложения по вопросам энергетики, а потом сама же их нарушает. По его словам, это происходит многократно, и хотя точное количество таких случаев сложно назвать, ключевым является то, что украинская сторона каждый раз фиксирует нарушения.

Он отметил, что сейчас поручил Службе внешней разведки и чиновникам передавать всю подробную информацию о таких действиях РФ партнерам в США. Зеленский также сообщил, что украинская сторона видела документ, который Россия направила Соединенным Штатам.

"Творческие" отчеты РФ для США

"Им министр иностранных дел России Сергей Лавров отправлял, что мы били по их энергетике. Что не соответствует действительности, хотя они что-то там расписывают, придумывают. Ну они творческие такие. В этом смысле. Вот и все. Я не считаю, что... Смотрите, какая ситуация. Они уменьшили удары по энергетике, факт", - заявил Зеленский.

Зато он отметил, что количество ударов Россия не уменьшила. И именно в этом, по его данным, была стратегия.

Россияне не уменьшили количество ударов по Украине

Зеленский отметил, что Россия сознательно уменьшила количество ударов именно по энергетической инфраструктуре, чтобы создать впечатление якобы уменьшения общего уровня атак. В то же время, по его словам, ежедневно используется такое же количество дронов и ракет, в том числе и баллистических, которые теперь направляются на другие объекты гражданской инфраструктуры.

Президент подчеркнул, что общая интенсивность ударов в течение месяца не уменьшилась.

"Меньше ударов по Украине не было в течение этого месяца. Вот что я хотел сказать. И эту статистику мы четко фиксируем, что выпускают то же количество. Какие это ceasefire? Ну, это опять такая ложь. Количество людей, раненых наших гражданских, количество людей наших погибших меньше или больше? Это статистика", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что когда речь заходит о поддержке прекращения огня (ceasefire), важно понимать контекст. По его словам, сейчас речь не идет о боевых действиях на фронте, ведь военные выполняют свою работу.

Однако режим прекращения огня должен касаться прежде всего гражданской инфраструктуры - не имеет значения, это объекты энергетики или другие. Если обстрелы продолжаются и среди мирного населения растет количество раненых и погибших, то говорить о реальном прекращении огня, по его мнению, нет оснований.

"Но если при этом при ударах количество убитых и раненых больше, то какое это прекращение огня? Хотел бы сказать на их языке, надо перестать врать, скажу на украинском. Режим прекращения лжи им нужен", - подытожил Зеленский.