Зеленський про Курську операцію: це не окупація, нам не потрібні чужі землі й чужі громадяни

"Це не окупація. Це оборонна операція. Ми надаємо можливість робити буферні зони. Ми намагаємось не допустити окупацію нашої землі. Вони вже окупували 27% нашої землі і ми робимо все, щоб вони не окупували більше", - сказав Зеленський.

За його словами, Україні нічого не доєднує до своїх територій та не змінює законодавство.

"Нам не потрібні чужі землі і чужі громадяни", - підкреслив президент.