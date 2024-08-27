Зеленский о Курской операции: это не оккупация, нам не нужны чужие земли и чужие граждане

"Это не оккупация. Это оборонительная операция. Мы предоставляем возможность делать буферные зоны. Мы стараемся не допустить оккупацию нашей земли. Они уже оккупировали 27% нашей земли и мы делаем все, чтобы они не оккупировали больше", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина ничего не присоединяет к своим территориям и не изменяет законодательство.

"Нам не нужны чужие земли и чужие граждане", – подчеркнул президент.