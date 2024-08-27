Зеленський про Курську операцію: це не окупація, нам не потрібні чужі землі й чужі громадяни

Україна не окуповує Курську область, що в Росії. Це можливість створити буферну зону на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимир Зеленського під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Це не окупація. Це оборонна операція. Ми надаємо можливість робити буферні зони. Ми намагаємось не допустити окупацію нашої землі. Вони вже окупували 27% нашої землі і ми робимо все, щоб вони не окупували більше", - сказав Зеленський.

За його словами, Україні нічого не доєднує до своїх територій та не змінює законодавство.

"Нам не потрібні чужі землі і чужі громадяни", - підкреслив президент.