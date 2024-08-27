ua en ru
Вт, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про Курську операцію: це не окупація, нам не потрібні чужі землі й чужі громадяни

Вівторок 27 серпня 2024 15:50
UA EN RU
Зеленський про Курську операцію: це не окупація, нам не потрібні чужі землі й чужі громадяни Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна не окуповує Курську область, що в Росії. Це можливість створити буферну зону на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимир Зеленського під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Це не окупація. Це оборонна операція. Ми надаємо можливість робити буферні зони. Ми намагаємось не допустити окупацію нашої землі. Вони вже окупували 27% нашої землі і ми робимо все, щоб вони не окупували більше", - сказав Зеленський.

За його словами, Україні нічого не доєднує до своїх територій та не змінює законодавство.

"Нам не потрібні чужі землі і чужі громадяни", - підкреслив президент.

Операція ЗСУ у Курській області

З початку серпня ЗСУ проводить операцію у Курській області. За цей час у полон вдалось захопити декілька тисяч російських військових, а РФ втратила контроль над 100 населеними пунктами.

Мета цієї операції - захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.

Раніше Зеленський заявляв, що українські воїни у рамках операції у Курській області не лише відновлюють справедливість. Вони також досягають ефективних результатів.

Також варто зауважити, що днями відбувся обмін полоненими між Україною та РФ, під час якого додому в Україну було повернуто 115 українців. Вони були обміняні на росіян, захоплених у Курській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Курська область ВСУ Війна в Україні
NEWS
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
DAILY
Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова