Зеленський про Курську операцію: це не окупація, нам не потрібні чужі землі й чужі громадяни
Україна не окуповує Курську область, що в Росії. Це можливість створити буферну зону на кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимир Зеленського під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".
"Це не окупація. Це оборонна операція. Ми надаємо можливість робити буферні зони. Ми намагаємось не допустити окупацію нашої землі. Вони вже окупували 27% нашої землі і ми робимо все, щоб вони не окупували більше", - сказав Зеленський.
За його словами, Україні нічого не доєднує до своїх територій та не змінює законодавство.
"Нам не потрібні чужі землі і чужі громадяни", - підкреслив президент.
Операція ЗСУ у Курській області
З початку серпня ЗСУ проводить операцію у Курській області. За цей час у полон вдалось захопити декілька тисяч російських військових, а РФ втратила контроль над 100 населеними пунктами.
Мета цієї операції - захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.
Раніше Зеленський заявляв, що українські воїни у рамках операції у Курській області не лише відновлюють справедливість. Вони також досягають ефективних результатів.
Також варто зауважити, що днями відбувся обмін полоненими між Україною та РФ, під час якого додому в Україну було повернуто 115 українців. Вони були обміняні на росіян, захоплених у Курській області.
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