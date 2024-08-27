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Зеленский о Курской операции: это не оккупация, нам не нужны чужие земли и чужие граждане

Вторник 27 августа 2024 15:50
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Зеленский о Курской операции: это не оккупация, нам не нужны чужие земли и чужие граждане Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина не оккупирует Курскую область в России. Это возможность создать буферную зону на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время Форума "Украина 2024. Независимость".

"Это не оккупация. Это оборонительная операция. Мы предоставляем возможность делать буферные зоны. Мы стараемся не допустить оккупацию нашей земли. Они уже оккупировали 27% нашей земли и мы делаем все, чтобы они не оккупировали больше", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина ничего не присоединяет к своим территориям и не изменяет законодательство.

"Нам не нужны чужие земли и чужие граждане", – подчеркнул президент.

Операция ВСУ в Курской области

С начала августа ВСУ проводит операцию в Курской области. За это время в плен удалось захватить несколько тысяч российских военных, РФ потеряла контроль над 100 населенными пунктами.

Цель этой операции – защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны.

Ранее Зеленский заявлял, чтоукраинские воины в рамках операции в Курской области не только восстанавливают справедливость . Они также добиваются эффективных результатов.

Также следует отметить, что на днях состоялся обмен пленными между Украиной и РФ, во время которого домой в Украину было возвращено 115 украинцев. Они были обменены на россиян, захваченных в Курской области.

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