Зеленский о Курской операции: это не оккупация, нам не нужны чужие земли и чужие граждане

Украина не оккупирует Курскую область в России. Это возможность создать буферную зону на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время Форума "Украина 2024. Независимость".

"Это не оккупация. Это оборонительная операция. Мы предоставляем возможность делать буферные зоны. Мы стараемся не допустить оккупацию нашей земли. Они уже оккупировали 27% нашей земли и мы делаем все, чтобы они не оккупировали больше", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина ничего не присоединяет к своим территориям и не изменяет законодательство.

"Нам не нужны чужие земли и чужие граждане", – подчеркнул президент.