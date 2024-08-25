Зеленський: курський прорив - це частина великої військово-дипломатичної операції

"Курська операція - це частина великої військово-дипломатичної операції", - сказав президент.

Він зазначив, що все, що робить Україна, має на меті примусити Росію бути готовою до справедливого миру. Крім того, Курська операція не дала росіянам змогу захопити Сумську область та послабити позиції України.

Зеленський розповів, що нашій країні було дуже складно перехопити ініціативу без допомоги партнерів тривалий час.

"Але нам потрібно було це зробити. І це один з етапів цього задуму. Ви його побачили, він спрацював", - сказав президент.

Водночас голова держави додав, що не може розповідати всі цілі Курської операцій. Однак коли все закінчиться, і якщо "у нас вийде", то стане очевидним, що і для чого робила Україна.