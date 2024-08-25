RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: курский прорыв - это часть крупной военно-дипломатической операции

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области является частью крупной военно-дипломатической операции. Она имеет несколько целей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью индийским СМИ.

"Курская операция – это часть крупной военно-дипломатической операции", - сказал президент.

Он отметил, что все, что делает Украина, направлено на то, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру. Кроме того, Курская операция не позволила россиянам захватить Сумскую область и ослабить позиции Украины.

Зеленский рассказал, что нашей стране было очень сложно перехватить инициативу без помощи партнеров длительное время.

"Но нам нужно было это сделать. И это один из этапов этого замысла. Вы его увидели, он сработал", - сказал президент.

В то же время глава государства добавил, что не может рассказывать все цели Курской операции. Однако когда все закончится, и если "у нас получится", то станет очевидным, что и для чего делала Украина.

 

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, что 6 августа 2024 г. в Курской области РФ начались бои. Российские СМИ и паблики утверждали, что украинская армия прорвала границу и вошла на территорию России.

Около недели украинская сторона никак не комментировала ситуацию. Однако затем Зеленский подтвердил, что вооруженные силы Украины действительно зашли на территорию России и пополнили обменный фонд Украины. На сегодня известно, что украинские воины контролируют уже более 90 населенных пунктов РФ.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили в Курской области три моста, в результате чего часть российских военных практически оказалась в котле. По информации Bild, около 3000 солдат РФ могут оказаться в окружении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине