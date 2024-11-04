Зеленський: у Курській області вже 11 тисяч північнокорейських солдатів

Глава держави розповів, що йому доповідали Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки.

"Щодо північнокорейських військових на території Росії, вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців і не бачимо збільшення реакції партнерів, на жаль", - зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що незабаром буде 3 місяці з початку української операції у Курській області. Українські захисники тримають під контролем "санітарну зону" біля кордону.

Президент наголосив, що Курська операція дуже допомогла звільнити захисників із російського полону.