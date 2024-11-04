Зеленський: у Курській області вже 11 тисяч північнокорейських солдатів

Українська розвідка зафіксувала в Курській області вже 11 тисяч північнокорейських військових. Їх число на території регіону збільшується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Глава держави розповів, що йому доповідали Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки.
"Щодо північнокорейських військових на території Росії, вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців і не бачимо збільшення реакції партнерів, на жаль", - зазначив Зеленський.
Він також нагадав, що незабаром буде 3 місяці з початку української операції у Курській області. Українські захисники тримають під контролем "санітарну зону" біля кордону.
Президент наголосив, що Курська операція дуже допомогла звільнити захисників із російського полону.
За останніми даними, які озвучував держсекретар США Ентоні Блінкен, у Курській області фіксували 8 тисяч північнокорейських солдатів.
Тільки сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що північнокорейські військові потрапили під обстріл у Курській області. Але детальної інформації щодо результатів атаки немає.
Також видання The Korea Herald написало, що Росія платитиме північнокорейським солдатам по 2 тисячі доларів на місяць.
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