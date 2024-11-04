Зеленский: в Курской области уже 11 тысяч северокорейских солдат

Глава государства рассказал, что ему докладывали Главное управление разведки и Служба внешней разведки.

"Насчет северокорейских военных на территории России, уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению", - отметил Зеленский.

Он также напомнил, что скоро будет 3 месяца с начала украинской операции в Курской области. Украинские защитники удерживают под контролем "санитарную зону" возле границы.

Президент подчеркнул, что Курская операция очень помогла освободить защитников из российского плена.