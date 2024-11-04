RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский: в Курской области уже 11 тысяч северокорейских солдат

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинская разведка зафиксировала в Курской области уже 11 тысяч северокорейских военных. Их число на территории региона увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что ему докладывали Главное управление разведки и Служба внешней разведки. 

"Насчет северокорейских военных на территории России, уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению", - отметил Зеленский. 

Он также напомнил, что скоро будет 3 месяца с начала украинской операции в Курской области. Украинские защитники удерживают под контролем "санитарную зону" возле границы. 

Президент подчеркнул, что Курская операция очень помогла освободить защитников из российского плена. 

Солдаты КНДР в Курской области

Стоит заметить, что согласно последним данным, которые озвучивал госсекретарь США Энтони Блинкен, в Курской области фиксировали 8 тысяч северокорейских солдат.

Только сегодня, 4 ноября, стало известно, что северокорейские военные попали под обстрел в Курской области. Но детальной информации о результатах атаки нет.

Также издание The Korea Herald написало, что Россия будет платить северокорейским солдатам по 2 тысячи долларов в месяц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияКНДРСеверная КореяКурская областьВойна в Украине