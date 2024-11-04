Зеленский: в Курской области уже 11 тысяч северокорейских солдат

Украинская разведка зафиксировала в Курской области уже 11 тысяч северокорейских военных. Их число на территории региона увеличивается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что ему докладывали Главное управление разведки и Служба внешней разведки.
"Насчет северокорейских военных на территории России, уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению", - отметил Зеленский.
Он также напомнил, что скоро будет 3 месяца с начала украинской операции в Курской области. Украинские защитники удерживают под контролем "санитарную зону" возле границы.
Президент подчеркнул, что Курская операция очень помогла освободить защитников из российского плена.
Стоит заметить, что согласно последним данным, которые озвучивал госсекретарь США Энтони Блинкен, в Курской области фиксировали 8 тысяч северокорейских солдат.
Только сегодня, 4 ноября, стало известно, что северокорейские военные попали под обстрел в Курской области. Но детальной информации о результатах атаки нет.
Также издание The Korea Herald написало, что Россия будет платить северокорейским солдатам по 2 тысячи долларов в месяц.
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