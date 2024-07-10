Зеленський: Якщо США вийдуть з НАТО, світ втратить Польщу, Балтію та інші країни

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у Вашингтоні розповів, скільки літаків F-16 потрібно Україні, щоб створити ефективну конкуренцію у небі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Путін хотів окупувати Харків, поки була затримка великого пакету військової допомоги Україні від США.

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